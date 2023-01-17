شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الفتاح يشارك مع الأهلى لأول مرة أمام سموحة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفع السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلى بـ خالد عبد الفتاح مرة بديلاً لمحمد هانى في الدقيقة 80 من عمر المباراة المقامة حالياً بين الفريقين ضمن منافسات نصف نهائى كأس مصر.

تأهل فريق الأهلى لنصف نهائى كأس مصر بعدما تخطى عقبة المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر فى دور الـ"32"، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء، ثم تخطى عقبة المقأولون العرب فى دور الثمانية بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

بينما تأهل سموحة لهذا الدور بعدما فاز على ألعاب دمنهور بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور الـ32 ثم حقق فوز عريضاً على كفر الشيخ بسداسي

ويدير هذه المباراة الحكم الدولى طارق مجدى ويعأونه يوسف البساطى وهانى عبد ألفتاح، وسيكون عاطف حسين حكما رابعا، فيما سيتواجد سيد شعبان فى غرفة تقنية ألفيديو ويعأونه شريف عبدالله.

وينتظر فريق بيراميدز ألفائز من هذه المباراة بعدما حقق ألفوز فى نفس الدور أمام الزمالك مساء اليوم الأحد، بركلات الترجيح فى اللقاء الذى اقيم على استاد القاهرة الدولي.

محمود كهربا يشارك لأول مرة منذ 479 يوما مع الأهلي. آخر مشاركة له كانت بتاريخ 25 سبتمبر 2021