فيريرا يطلب من جهازه المعاون تجهيز نيمار وشلبى للقاء القمة

القاهرة - سامية سيد - طلب فيريرا المدير الفنى للزمالك من جهازه المعاون تجهير سيد عبد الله نيمار ومصطفى شلبى ثنائى الفريق من أجل الإعتماد عليهما فى لقاء القمة المقبل أمام الأهلى فى المباراة المقررة بينهما باستاد القاهرة السبت المقبل فى الجولة الرابعة عشر للدورى.

كان سيد نيمار ابتعد عن المشاركة مع الفريق منذ بداية الموسم الحالى بالرغم من تألقه الموسم الماضى ومساهمته فى حصد الزمالك لبطولة الدورى والكأس ، إلا أنه ومع تعاقد الفريق مع أكثر من لاعب ابتعد عن المشاركة تمام ، بالإضافة إلى مشاركة مصطفى فتحى على فترات قليلة.

ويدرس فيريرا الإعتماد على اللاعبين فى لقاء الأهلى بعد ابتعاد عدد من اللاعبين عن مستواهما فى لقاء بيراميدز الأخير فى الدور قبل النهائى لكأس مصر الذى خسره الفريق 4 / 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

ويرغب فيريرا فى تجهيز مفاجأة للمارد الأحمر حتى يحقق الفريق الأبيض الفوز وتحقيق الثلاث نقاط لتعويض فارق النقاط مع غريمه التقليدى الأهلى الذى يحتل الصدارة بفارق 5 نقاط عن الفريق الأبيض.