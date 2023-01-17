شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة .. الأهلي يحافظ على التقدم بثلاثية نظيفة أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من مباراة الاهلي وسموحة المقامة حالياً بإستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر والنتيجة مازالت تقدم الأحمر بثلاثية نظيفة

الشوط الأول

بدأت المباراة حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً باحثاً عن التسجيل ، فيما إعتمد سموحة على الهجمة المرتدة مُستغلاً إنطلاقات حسام حسن وحسين فيصل.

الدقيقة الرابعة شهدت أولى فرص الأهلي الخطرة بعدما تلقى حمدي فتحي كرة سددها بعيداً عن الشباك ، وواصل الأحمر سيطرته على اللقاء وسجل أحمد عبد القادر الهدف الأول في الدقيقة 8 من تمريرة رائعة عن طريق كهربا الذي سدد كرة مرت من بين أقدام الهاني سليمان وتجد أحمد عبد القادر الذي أودعها في الشباك خلال الدقيقة الثامنة.

واصل الأهلي الضغط ، ومرر كهربا كرة ثانية لحمدي فتحي الذي سددها في الشباك خلال الدقيقة 11 وخرج الهامي سليمان وشارك عمر صلاح بدلاً منه في الدقيقة 15لأسباب فنية.

تراجع أداء الأهلي قليلاً ما سمح لسموحة بأن يكثف هجماته وكاد حسام حسن يُسجل الهدف الأول للفريق السكندري بعدما تلقى تمريرة جيدة لكنه سددها بعيداً عن الشباك.

وتعرض حمدي فتحي للإصابة إثر الصدام مع أحد لاعبي سموحة قبل أن يتلقى العلاج ويستكمل اللقاء وعاد الأهلي لتشكيل أكثر من فرصة خطرة أبرزها رأسية رامي ربيعة التي مرت بجوار القائم.

الهجوم الأهلاوي المتواصل أسفر عن هدف رائع ثالث سجله كهربا في الدقيقة 36 من تمريرة ولا أروع من حسين الشحات وأودعها كهربا في الشباك بطريقة رائعة .

وحاول سموحة العودة للمباراة لكن دون جدوى وانطلق حسين الشحات بهجمة خطرة للأهلي قبل أن يتدخل دفاع الفريق السكندري وينقذ فريقه من هدف ، ويتواصل الأداء إلى أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمود متولي ، رامي ربيعة ، على معلول ، محمد هاني ، محمد فخري ، حمدي فتحي ، أليو ديانج ، أحمد عبد القادر ، حسين الشحات وكهربا.

وتضم دكة الأهلي ، كلاً من : علي لطفي - خالد عبد الفتاح - مصطفى سعد - محمد مجدي أفشة - محمد الضاوي كريستو - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - شادي حسين ومحمد شريف، وبذلك تضم ، دكة الأهلي ثلاث صفقات جديدة أبرمها الأهلي في يناير الجاري هي كريستو وخالد عبد الفتاح ومروان عطية.

فيما يضم تشكيل سموحة ، كلاً من : الهاني سليمان -شريف رضا - محمود شبانة - ممدوح عبد ربه – أحمد جمال -محمود حليمو – أحمد مصطفى – دوكو دودو- محمد سعيد "مكرونة" – حسام حسن وحسين فيصل.

الشوط الثانيجاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الفريقين خاصة سموحة الذي حاول تعديل النتيجة فيما ظهر الهدوء على أداء الأهلي ، وسدد رامي ربيعة كرة قوية مرت بجوار القائم، وضغط سموحة بقوة محاولاً التسجيل وسط تراجع مع الأهلي.

وشهدت الدقيقة 61 تغيير ثلاثي من الأهلي حيث شارك شادي حسين ومروان عطية وأفشة بدلاً من كهربا وحمدي فتحي ومحمد فخري على التوالي ، وجاء خروج حمدي فتحي للإصابة وظهر مروان عطية للمرة الأولى مع الأهلي بعد الإنتقال له في يناير الجاري.

ودفع كولر بـ محمد الضاوي "كريستو" لاعب الاهلي الجديد بدلاً من حسين الشحات .