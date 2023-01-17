شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يصنع وعبد القادر يسجل الهدف الأول للأهلى أمام سموحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أحمد عبد القادر لاعب الأهلى الهدف الأول لفريقه من صناعة محمود عبد المنعم "كهربا" أمام سموحة فى المباراة المقامة حالياص بين الفريقين في استاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائى كأس مصر.

وتأهل الأهلى لنصف نهائي كأس مصر بعدما تخطى عقبة المصري بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر في دور الـ"32"، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء ثم تخطى عقبة المقاولون العرب في دور الثمانية بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

بينما تأهل سموحة لهذا الدور بعدما فاز على ألعاب دمنهور بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ32 ثم حقق فوز عريضاً على كفر الشيخ بسداسية مقابل هدف في دور الستة عشر ثم تخطى عقبة منتخب السويس بهدفين دون رد في دور الثمانية.

وينتظر فريق بيراميدز ألفائز من هذه المباراة بعدما حقق ألفوز فى نفس الدور أمام الزمالك مساء اليوم الأحد، بركلات الترجيح فى اللقاء الذى اقيم على استاد القاهرة الدولي.











































