شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الطلائع ويستبعد هذا الخماسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني للنادي الاسماعيلي قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة طلائع الجيش في الخامسة مساء غدا علي ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وضمت القائمة كل من

حراسة المرمي ::

محمد فوزي ،، محمد كوكو ،، عبد الله جمال

اللاعبون ::

محمد دسوقي ،، عصام صبحي ،، ياو انور ،، محمد هاشم ،، باهر المحمدي ،، فراس شواط ،، كريم عرفات ،،

محمد الشامي ،، عمر الساعي ،، احمد عبد الوهاب ،، محمد نصر ،، حسن صابر ،، احمد مدبولي ،، عمر الوحش ،، مصطفى فارس ،، محمد عبد السميع ،، عماد حمدي ،، محمد حسن ،، محمد بيومي ،، محمد مخلوف.

وشهدت القائمة استبعاد صالح جمعة وباسم مرسي وحمدى النقاز وأحمد عادل عبد المنعم وأحمد محسن بعد قرار ميدو بعرضهم للبيع وخوضهم تدريبات منفردة تحت إشراف ايمن الجمل .

فيما جاء استبعاد الشبراوي من قائمة الاسماعيلي لمباراة طلائع الجيش لاصابته بالتهابات في الحوض

فيما ضم ميدو الحارس الناشئ عبد الله جمال لقائمة الاسماعيلي لمباراة طلائع الجيش

كما انضم المهاجم حسن صابر لقائمة الاسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش لأول مرة هذا الموسم.