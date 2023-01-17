شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: تحركات لاعبى الأهلى أربكت دفاع سموحة وكهربا واخد ثقة اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عمر نجم الاتحاد السكندرى السابق، أن الاهلى قدم شوط أول رائع على مستوى الأداء الجماعي، فى المباراة المقامة حالياً باستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر.

وقال محمد عمر خلال الاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: "الأهلى قدم شوط أول رائع على كل المستويات، وتحركات لاعبى الأهلى الوعية أربكت دفاع سموحة وسهلت المباراة أمام الأهلى".

وأضاف محمد عمر: "كهربا عامل ربط مع حسينت الشحات على أعلى مستوى، وقادر ياخد ثقة كل اللاعبين حوله، والكرة بتحبه وكولر كسب الرهان على كهربا".

انتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي وسموحة المقامة حالياً بإستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر بتقدم الأحمر بثلاثية نظيفة ، وشهد هذا الشوط تألق محمود عبد المنعم كهربا بعدما صنع هدفين وسجل هدفاً خلال هذا الشوط.

بدأت المباراة حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً باحثاً عن التسجيل ، فيما إعتمد سموحة على الهجمة المرتدة مُستغلاً إنطلاقات حسام حسن وحسين فيصل.

الدقيقة الرابعة شهدت أولى فرص الأهلي الخطرة بعدما تلقى حمدي فتحي كرة سددها بعيداً عن الشباك ، وواصل الأحمر سيطرته على اللقاء وسجل أحمد عبد القادر الهدف الأول في الدقيقة 8 من تمريرة رائعة عن طريق كهربا الذي سدد كرة مرت من بين أقدام الهاني سليمان وتجد أحمد عبد القادر الذي أودعها في الشباك خلال الدقيقة الثامنة.

واصل الأهلي الضغط ، ومرر كهربا كرة ثانية لحمدي فتحي الذي سددها في الشباك خلال الدقيقة 11 وخرج الهامي سليمان وشارك عمر صلاح بدلاً منه في الدقيقة 15لأسباب فنية.

تراجع أداء الأهلي قليلاً ما سمح لسموحة بأن يكثف هجماته وكاد حسام حسن يُسجل الهدف الأول للفريق السكندري بعدما تلقى تمريرة جيدة لكنه سددها بعيداً عن الشباك.

وتعرض حمدي فتحي للإصابة إثر الصدام مع أحد لاعبي سموحة قبل أن يتلقى العلاج ويستكمل اللقاء وعاد الأهلي لتشكيل أكثر من فرصة خطرة أبرزها رأسية رامي ربيعة التي مرت بجوار القائم.

الهجوم الأهلاوي المتواصل أسفر عن هدف رائع ثالث سجله كهربا في الدقيقة 36 من تمريرة ولا أروع من حسين الشحات وأودعها كهربا في الشباك بطريقة رائعة .