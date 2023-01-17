شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا و ميكالي في مباراة الأهلي و سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم في مباراة الأهلي و سموحه التي انطلقت في السادسة مساء اليوم بإستاد القاهرة الدولي في الدور قبل النهائي لكأس مصر.

كما تواجد الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة روجيرو ميكالي برفقة المدير الإداري للمنتخب الأوليمبي محمود حرب.

انطلقت منذ قليل مباراة الاهلي وسموحة بإستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر ، وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، و طارق العشري المدير الفني لسموحة تشكيل الفريقين للمباراة المرتقبة.

تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة سموحة

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمود متولي ، رامي ربيعة ، على معلول ، محمد هاني ، محمد فخري ، حمدي فتحي ، أليو ديانج ، أحمد عبد القادر ، حسين الشحات وكهربا.

وتضم دكة الأهلي ، كلاً من : علي لطفي - خالد عبد الفتاح - مصطفى سعد - محمد مجدي أفشة - محمد الضاوي كريستو - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - شادي حسين ومحمد شريف، وبذلك تضم ، دكة الأهلي ثلاث صفقات جديدة أبرمها الأهلي في يناير الجاري هي كريستو وخالد عبد الفتاح ومروان عطية.

وبذلك يعود عاد محمود كهربا للمشاركة لأول مرة منذ 15 شهرا مع الأهلي، حيث كانت آخر مشاركة له بتاريخ 23 أكتوبر 2021، أمام بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل سموحة الرسمي لمباراة الأهلي

فيما يضم تشكيل سموحة ، كلاً من : الهاني سليمان -شريف رضا - محمود شبانة - ممدوح عبد ربه – أحمد جمال -محمود حليمو – أحمد مصطفى – دوكو دودو- محمد سعيد "مكرونة" – حسام حسن وحسين فيصل.

وأنتقل حسام حسن وزياد طارق من الأهلي لسموحة في يناير الجاري على سبيل الإعارة من الأهلي.

وتضم دكة سموحة ، كلاً : عمر صلاح – صديق أوجولا – محمد نادي – محمد عصام – أحمد عبد العزيز – أحمد شوشة – بنيامين بواتنج – أحمد عبد الرسول – الصباحي عماد.

غيابات الأهلي أمام سموحة

ويغيب عن الأهلي في مباراة الليلة ، كلاً من : تسعة لاعبين هم أكرم توفيق وكريم فؤاد ومصطفى شوبير وطاهر محمد طاهر وبيرسى تاو وعمرو السولية وبرونو سافيو وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم .

وتأهل الأهلى لنصف نهائي كأس مصر بعدما تخطى عقبة المصري بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر في دور الـ"32"، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء ثم تخطى عقبة المقاولون العرب في دور الثمانية بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويدخل فريق الاهلى اختباراً صعباً فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، حينما يواجه سموحة باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021 – 2022 بحثاَ عن تذكرة التأهل للمباراة النهائية فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويلتقي الفائز من مباراة الليلة ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر بعد أن فاز الأخير أمس على الزمالك بركلات الترجيح في نصف نهائي البطولة.