شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يصل لهدفه رقم 18 مع الأهلي في 68 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل محمود عبد المنعم كهربا إلى هدفه الـ18 مع الأهلي حينما وقع على هدف فريقه الثالث في مرمى سموحة في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021- 2022.

وخاض كهربا 68 مباراة مع المارد الأحمر نجح خلالها في تسجيل 18 هدفا حتى الأن، حيث تشير نتيجة المباراة إلى تقدم الأهلي بثلاثية ساهم فيها جميعا كهربا بصناعة هدفين وتسجيل هدف.

تأهل فريق الأهلى لنصف نهائي كأس مصر بعدما تخطى عقبة المصري بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر في دور الـ"32"، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء، ثم تخطى عقبة المقاولون العرب في دور الثمانية بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

بينما تأهل سموحة لهذا الدور بعدما فاز على ألعاب دمنهور بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ32 ثم حقق فوز عريضاً على كفر الشيخ بسداسي

ويدير هذه المباراة الحكم الدولي طارق مجدي ويعاونه يوسف البساطي وهاني عبد الفتاح، وسيكون عاطف حسين حكما رابعا، فيما سيتواجد سيد شعبان في غرفة تقنية الفيديو ويعاونه شريف عبدالله.

وينتظر فريق بيراميدز الفائز من هذه المباراة بعدما حقق الفوز في نفس الدور أمام الزمالك مساء اليوم الأحد، بركلات الترجيح في اللقاء الذي اقيم على استاد القاهرة الدولي.