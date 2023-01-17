شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاسماعيلي: لاعبو الدراويش تعاهدوا على بداية الانتفاضة أمام طلائع الجيش بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف خضر المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، على إصرار الجميع من أجل استعادة مسيرة الانتصارات والمضي قدماً نحو تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة طلائع الجيش.

ويحل الدراويش ضيفًا على الفريق العسكري غداً الأربعاء فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة، لحساب منافسات الجولة الـ 14 من عمر بطولة الدوري المحلي.

وأضاف خضر : ” حرصنا خلال الفترة الماضية على عقد جلسات مستمرة مع اللاعبين بغرض تحفيزهم وإبعادهم عن أمور آخرى تدور بعد رحيل مجلس الإدارة السابق .. وقال " الجهاز الفني للفريق يدرس جميع اللاعبين والأصلح والأجدر سيتم الاعتماد على جهوده في اللقاءات المقبلة “.

واستكمل المدرب العام للاسماعيلى : ” ضيق الوقت بين اللقاءات يسهم في صعوبة تنفيذ كافة المتطلبات الفنية ولكن هناك اصرار على تعديل مسيرة الفريق اعتباراً من لقاء الغد “.

وختم خضر حديثه : ” طلائع الجيش فريق مميز جدًا ويضم لاعبين مميزين إلا اننا نتطلع لحصد انتصار وإسعاد جماهيرنا التي تكل أو تمل في تقديم المؤازرة المطلوبة “.