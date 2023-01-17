شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يفقد خدمات محمد حمدى زكى أمام المقاولون العرب للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان جهود المهاجم محمد حمدى زكى، أمام المقاولون العرب الخميس المقبل، للإيقاف، بعد حصول اللاعب على ثلاثة إنذارات.

وتقام المباراة باستاد عثمان أحمد عثمان، ويسعي ذئاب الجبل للفوز فى هذا اللقاء، من أجل حصد النقاط الثلاث ومواصلة الانتصارات في مشواره الدوري.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة أسوان في المباراة التي تجمع الفريقين في الثالثة إلا ربع عصر الخميس المقبل، في اللقاء الذي يقام على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 14 بالدوري .



وتقدم المقاولون العرب إلى المركز الخامس برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة، فاز المقاولون في 5 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر .

وخطف فريق أسوان نقطة من أنياب فريق حرس الحدود بعدما تعادل الفريقين 1/1 في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية ضمن مباريات الجولة الـ 13 من عمر الدوري والمقامة باستاد أسوان، احرز هدف حرس الحدود مصطفي جمال في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، وتعادل محمد ناجي لاسوان في الدقيقة 91 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد اسوان عند النقطة 17 نقطة، حيث لعب 13 مباراة، فاز فى 5 مباريات، وتعادل فى مباراتين ، وخسر 6 مباريات، فيما ارتفع رصيد حرس الحدود عند النقطة 11 ، حيث لعب 13 مباراة، فاز فى 2 مباريات، وتعادل في 5 لقاءات، وخسر 6 مباريات.