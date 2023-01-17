كلوب يؤكد أنه لن يرحل عن نادي "ليفربول" إلا إذا طُلب منه ذلك

قال مدرب ليفربول، يورغن كلوب، إنه لن يرحل عن الفريق إلا إذا أُجبر على ذلك، ملمحاً إلى تغييرات في الفريق في الصيف المقبل.



ويأتي ذلك في ظل تراجع أداء الفريق هذا الموسم، إذ يقبع في المركز التاسع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال كلوب: "إما يتم تغيير المدرب، أو تغيير الكثير من الأمور الأخرى. حتى الآن، أنا مستمر وإن لم يطلب مني أحد ذلك، فلن أرحل".



وواصل كلوب قائلاً: "هذا يعني أنه ربما نصل إلى نقطة، يجب عندها تغيير بعض الأمور، وسوف نرى، لكن هذا يتعلق بالمستقبل، ربما خلال الصيف، لا أدري".



وقال: "لدي الوقت للتفكير في الأمر، ويجب أن نلعب بشكل أفضل الآن".



واستبعد كلوب إمكانية ضم لاعبين جدد، بعد الهولندي كودي غاكبو، الذي وصل الأنفيلد الشهر الجاري.



وتنتهي عقود ثلاثي خط الوسط، نابي كيتا وجيمس ميلنر وأوكسيليد تشامبرلين، الصيف المقبل، إضافة للبرازيلي روبرتو فيرمينيو.



وخسر ليفربول مباراته الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برايتون بثلاثية نظيفة، بعد أداء قال عنه كلوب إنه "شديد السوء".



وأضاف أن فريقه "يجب أن يعود للأساسيات" لتحسين الأداء.



ويلتقي ليفربول اليوم الثلاثاء، ولفرهامبتون ضمن كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.



ونفى كلوب فكرة أنه يحابي بعض اللاعبين في الفريق، قائلاً: "نعم لقد سمعت بعض هذه الأقوال، سمعت في وقت سابق، لكن بالطبع أنا لا أفعل ذلك".



وأضاف: "بالطبع لدي تفضيل لبعض لاعبين، لكن ليس أكثر من اللازم".



وواصل قائلاً: "الأمر معقد، لديك لاعب جيد قدم الكثير من الأمور الجيدة في السابق، وهنا تفكر وتقول في ذهنك، ربما قد وصل إلى نهاية الطريق".



"عندها لو فكرت في استبعاده، وإحضار لاعب آخر بدلاً عنه، ربما يكون حلاً منطقياً، لكن لو لم تتمكن من إحضار أحد، لن تتمكن من إبعاد أحد أيضاً، وهذا هو الموقف".



ولفهم معاناة ليفربول مؤخراً، يجب أن نعرف أن الفريق تلقى الهدف الأول في 21 مباراة لعبها خلال آخر 35 مباراة، ولم يحافظ الفريق على نظافة شباكه، في أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي.



ورغم ذلك، لا يعتقد كلوب أن بعض لاعبيه توقفوا عن الإنصات لنصائحه.



وقال: "لم يكن الأمر كذلك في مواقف سابقة، لكن أعرف بالتحديد، كيف يسير الأمر عندما يتأزم الموقف".



وأضاف: "هناك عدد من الأمور التي تمر بها، أحدها هي عدم إنصات اللاعبين للمدرب، والتوقف عن تنفيذ طلباته".



وواصل قائلاً: "في ألمانيا نقول إن المدرب لم يعد يسيطر على الفريق، لذا أنا أفهم، أن الأمور تبدو كذلك أحياناً، لكن حقيقة ليس هذا هو الموقف، يمكنكم استبعاد هذا الأمر".



وأكد كلوب أن الفريق لا يضم لاعبين يفكرون بشكل منفصل عن مصلحة الفريق، وأنه لم ير ذلك مطلقاً.

