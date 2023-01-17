شكرا لقرائتكم خبر عن كيف كان آخر ظهور لكهربا من الأهلى قبل مشاركته أساسيا أمام سموحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمود عبد المنعم كهربا لتشكيل الأهلي بعد غياب استمر 15 شهرا تحديدا منذ 23 أكتوبر 2021، ليكمل بذلك 451 يوما من الغياب.

وكان أخر ظهور لجناح الأهلي مع الفريق الأحمر مميزا حينما لعب أساسيا في مباراة الفريق أمام الحرس الوطني بطل النيجر وساهم بثلاثة أهداف مسجلا هدف وصانعا هدفان.

وقتها حقق الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب نظيره الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة 6-1، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين 23 اكتوبر 2021 في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في موسمها الحالي.

أحرز أهداف الأهلي ، مجدي أفشة هدفين ، بينما أحرز هدف كلا من محمد شريف ، حسين الشحات ، كهربا ، وحمدي فتحي ، وأحرز الهدف الوحيد للحرس الوطني ايسوفو هينسا في الدقيقة 35.

تأهل فريق الأهلى لنصف نهائي كأس مصر بعدما تخطى عقبة المصري بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر في دور الـ"32"، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء، ثم تخطى عقبة المقاولون العرب في دور الثمانية بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

بينما تأهل سموحة لهذا الدور بعدما فاز على ألعاب دمنهور بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ32 ثم حقق فوز عريضاً على كفر الشيخ بسداسي

ويدير هذه المباراة الحكم الدولي طارق مجدي ويعاونه يوسف البساطي وهاني عبد الفتاح، وسيكون عاطف حسين حكما رابعا، فيما سيتواجد سيد شعبان في غرفة تقنية الفيديو ويعاونه شريف عبدالله.

وينتظر فريق بيراميدز الفائز من هذه المباراة بعدما حقق الفوز في نفس الدور أمام الزمالك مساء اليوم الأحد، بركلات الترجيح في اللقاء الذي اقيم على استاد القاهرة الدولي.