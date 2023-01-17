شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كهربا خلال عملية الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صوراً للاعبي الفريق خلال عملية الإحماء قبل لقاء سموحة بكأس مصر ، وظهر في الصور محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق العائد للظهور الرسمي مع المارد الأحمر .

عاد محمود كهربا للمشاركة لأول مرة منذ 15 شهرا مع الأهلي، حيث كانت آخر مشاركة له بتاريخ 23 أكتوبر 2021، أمام بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا.

ودخل كهربا أساسيا فى المباراة التى تجمع الأهلى وسموحة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات نصف نهائى كأس مصر نسخة 2021- 2022.









ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمود متولي ، رامي ربيعة ، على معلول ، محمد هاني ، محمد فخري ، حمدي فتحي ، أليو ديانج ، أحمد عبد القادر ، حسين الشحات وكهربا.

وتضم دكة الأهلي ، كلاً من : علي لطفي - خالد عبد الفتاح - مصطفى سعد - محمد مجدي أفشة - محمد الضاوي كريستو - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - شادي حسين ومحمد شريف، وبذلك تضم ، دكة الأهلي ثلاث صفقات جديدة أبرمها الأهلي في يناير الجاري هي كريستو وخالد عبد الفتاح ومروان عطية.

وبذلك يعود عاد محمود كهربا للمشاركة لأول مرة منذ 15 شهرا مع الأهلي، حيث كانت آخر مشاركة له بتاريخ 23 أكتوبر 2021، أمام بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا.

تأهل فريق الأهلى لنصف نهائى كأس مصر بعدما تخطى عقبة المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر فى دور الـ"32"، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء، ثم تخطى عقبة المقأولون العرب فى دور الثمانية بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

بينما تأهل سموحة لهذا الدور بعدما فاز على ألعاب دمنهور بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور الـ32 ثم حقق فوز عريضاً على كفر الشيخ بسداسي

ويدير هذه المباراة الحكم الدولى طارق مجدى ويعأونه يوسف البساطى وهانى عبد ألفتاح، وسيكون عاطف حسين حكما رابعا، فيما سيتواجد سيد شعبان فى غرفة تقنية ألفيديو ويعأونه شريف عبدالله.

وينتظر فريق بيراميدز ألفائز من هذه المباراة بعدما حقق ألفوز فى نفس الدور أمام الزمالك مساء اليوم الأحد، بركلات الترجيح فى اللقاء الذى اقيم على استاد القاهرة الدولي.