شكرا لقرائتكم خبر عن حسين ياسر المحمدى يتسلم مهام عمله فى الجهاز الفنى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم اليوم، الثلاثاء، حسين ياسر المحمدي نجم الزمالك السابق، مهام عمله فى الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي، تحت قيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، وتأتى خطوة تعيين المحمدي كبداية لتصحيح المسار بالفريق، بعدما ودع نادى الزمالك كأس مصر من الدور نصف النهائى بعد الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية أمام بيراميدز بنتيجة 4/3.

ورحل أحمد عبد المقصود المدرب المساعد عن الجهاز الفنى للزمالك، وتولى حسين ياسر المهمة بدلاً منه، وتسلم اليوم عمله الجديد فى جهاز فيريرا.

ويخوض الزمالك تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة الأهلى يوم السبت المقبل، في الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام على استاد القاهرة الدولى.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة، أعلنت تأجيل مباراة القمة بين الاهلى و الزمالك في الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز لمدة 90 دقيقة، حيث كان من المقرر أنطلاق المباراة فى الساعة السابعة لتصبح الثامنة والنصف مساءً.

وطالب مجلس إدارة اتحاد الكرة الإنجليزى مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام، باستقدام طاقم حكام عالمى لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقبلة فى الدوري العام.

ويتمسك مجلس إدارة اتحاد الكرة بتعيين حكم عالمى لمباراة القمة، وهناك أصوات فى المجلس تطالب باستقدام البولندى سيمون مارتيشينياك حكم نهائي كأس العالم نظرا لخبراته الكبيرة، كما أنه سبق له إدارة مباراة نهائي الكأس الماضية بين الأهلي والزمالك، ومواجهة الأهلي وبيراميدز الأخيرة فى الدوري.

وكان مارتيشينياك قد أدار مباراة نهائي بطولة كأس العالم الماضية قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، ويتصدر الأهلي ترتيب جدول الدوري المصري بـ31 نقطة، بينما يأتي الزمالك ثالثُا بمجموع 26 نقطة.