شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: كولر حتى الآن ماشى بستر ربنا ..والبدأ بكهربا وفخرى "مغامرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين نجم الأهلى السابق، أن السويسرى مارسيل كولر ماشى بخطوات ثابتة مع الأهلى فى كل البطولات بستر ربنا ولسه لم يقنع الجماهير بشكل كامل.

وقال وليد صلاح الدين فى تصريحات خلال الأستوديو التحليلى لقناة "أون تايم سبورتس": مارسيل كولر حتى الآن ماشى بخطوات ثابتة فى كل البطولات متصدر الدورى ومتأهل لنصف نهائى كأس مصر وأقرب للنهائى وللبطولة ومتأهل لدور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف نجم الأهلى السابق: "مارسيل كولر سيقنع الجماهير بشكل كامل فى مباراة الزمالك وكأس العالم للأندية، وكولر ربنا سترها معاه وهم بيعمل روتيشن بين اللاعبين فى أفريقيا وكأس مصر، وتخطى عقبة المقاولون العرب بركلات الترجيح، والنهاردة بدأ بكهربا ومحمد فخرى وهما مينفعش يبدأوا المفروض أفشة ومحمد شريف".

وتابع أمير الموهوبين: "الأهلى لابد من أن يسجل مبكرا اكى يحسم اللقاء، أما لو المباراة طولت ستكون صعبة جدا على الأهلى خاصة أن سموحة معاه حسام حسن اللى ممكن يعمل مشاكل فى المباراة".

يدخل فريق الاهلى اختباراً صعباً فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، حينما يواجه سموحة باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021 – 2022 بحثاَ عن تذكرة التأهل للمباراة النهائية فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وتأهل الأهلى لنصف نهائي كأس مصر بعدما تخطى عقبة المصري بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر في دور الـ"32"، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء ثم تخطى عقبة المقاولون العرب في دور الثمانية بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

بينما تأهل سموحة لهذا الدور بعدما فاز على ألعاب دمنهور بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ32 ثم حقق فوز عريضاً على كفر الشيخ بسداسية مقابل هدف في دور الستة عشر ثم تخطى عقبة منتخب السويس بهدفين دون رد في دور الثمانية.