شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا و حسام حسن يخطفان الأنظار قبل مباراة الأهلى و سموحة بكأس مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف محمود كهربا الأنظار في استاد القاهرة عقب تواجده على رأس القائمة المشاركة في مباراة فريقه الأهلي أمام سموحه المقرر إنطلاقها في السادسة مساء اليوم بالدور قبل النهائي لكأس مصر.

كما تواجد حسام حسن لاعب الأهلي السابق و المعار لنادي سموحه ليخطف أنظار جماهير الأهلي التى قامت بتشجيع الثنائي كهربا و حسام حسن.

عاد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي لمباريات الفريق بعد غياب طويل بسبب الاحتراف في تركيا والإيقاف ، حيث أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة سموحة المقرر لها السادسة من مساء اليوم ،الثلاثاء، في نصف نهائي كأس مصر.

وتعاقد الأهلي مع كهربا يوم 13 ديسمبر 2019 لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم ، وخاض كهربا مع الفريق 62 مباراة بمعدل 2736 دقيقة ، سجل خلالها 17 هدفاً وصنع 9 أهداف ونال 8 بطاقات صفراء وتم طرده في مباراة واحدة.