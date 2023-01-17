شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا و حسام حسن يخطفان الأنظار قبل مباراة الأهلى و سموحة بكأس مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خطف محمود كهربا الأنظار في استاد القاهرة عقب تواجده على رأس القائمة المشاركة في مباراة فريقه الأهلي أمام سموحه المقرر إنطلاقها في السادسة مساء اليوم بالدور قبل النهائي لكأس مصر.
كما تواجد حسام حسن لاعب الأهلي السابق و المعار لنادي سموحه ليخطف أنظار جماهير الأهلي التى قامت بتشجيع الثنائي كهربا و حسام حسن.
عاد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي لمباريات الفريق بعد غياب طويل بسبب الاحتراف في تركيا والإيقاف ، حيث أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة سموحة المقرر لها السادسة من مساء اليوم ،الثلاثاء، في نصف نهائي كأس مصر.
وتعاقد الأهلي مع كهربا يوم 13 ديسمبر 2019 لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم ، وخاض كهربا مع الفريق 62 مباراة بمعدل 2736 دقيقة ، سجل خلالها 17 هدفاً وصنع 9 أهداف ونال 8 بطاقات صفراء وتم طرده في مباراة واحدة.
ويستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لخوض مباراة جديدة أمام سموحة فى كأس مصر فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى، بعدما انتهت مباراته أمام المصرى البورسعيدى التى أقيمت مساء الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز بالتعادل السلبى.
وتأهل الأهلى لنصف نهائي كأس مصر بعدما تخطى عقبة المصري بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر في دور الـ"32"، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء ثم تخطى عقبة المقاولون العرب في دور الثمانية بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.