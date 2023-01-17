شكرا لقرائتكم خبر عن أبوقير للأسمدة يفوز على سبورتنج بهدفين نظيفين فى مجموعة بحرى والإسكندرية للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق أبو قير للأسمدة فوزا مهما على فريق سبورتنج بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة والأخيرة فى الدور الأول من مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى.

افتتح أبو قير للأسمدة أهداف المباراة عن طريق محمود اجوجو فى الدقيقة 70، وأضاف محمد مجدى الهدف الثانى لأبوقير، ليرفع رصيده إلى النقطة 23 فى المركز الخامس، بينما بقى فريق سبورتنج عند النقطة 16 فى المركز الحادى عشر.

تستكمل غدا الأربعاء، منافسات الجولة الخامسة عشرة والأخيرة فى الدور الأول من مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى، بـ6 مباريات بين المنصورة مع طنطا، بايونيرز مع الأوليمبى بلدية المحلة مع دكرنس، المصرى بالسلوم مع هلال الضبعة، جمهورية شبين مع المجد، بروكسى مع نبروه.

وافتتح مباريات المجموعة، مساء الاثنين عندما حقق فريق الحمام فوزا مهما على فريق كفر الشيخ بهدفين نظيفين، افتتح محمد رضا أهداف المباراة لصالح فريق الحمام قبل أن يضيف محمد مكاوى الهدف الثاني ليحسم الحمام المباراة لصالحه، ليرفع الحمام رصيده إلى 16 نقطة فى المركز الثاني عشر فى ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية، فيما بقى كفر الشيخ فى المركز الخامس برصيد 23 نقطة.