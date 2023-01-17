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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث حول معلق مباراة الأهلي وسموحة في نصف نهائي كأس مصر 2022 وما هي القنوات الناقلة للمباراة، وكيف تشاهد البث المباشر لها عبر الإنترنت.

معلق مباراة مباراة الأهلي وسموحة في كأس مصر 2022

تتجه أنظار جميع عشاق كرة القدم المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، عندما يلتقي الأهلي مع سموحة في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022.

ويتأهل الفائز في هذه المباراة لمواجهة بيراميدز في نهائي المسابقة خلال شهر فبراير/ شباط المقبل، بعد نجاح كتيبة المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو في إقصاء حامل اللقب، الزمالك، بركلات الترجيح (الإثنين).

ويأمل الأهلي في أن يقترب من ثاني بطولاته هذا الموسم بعد افتتاحه بالفوز بالسوبر المحلي، وفي ظل تصدر كتيبة مارسيل كولر لترتيب الدوري المصري بفارق 5 نقاط عن الزمالك.

تأتي مباراة الأهلي وسموحة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لبطولة كأس مصر 2022.

وخصصت الشبكة المصرية قناة OnTime Sports HD لنقل مجريات القمة المرتقبة في نصف نهائي البطولة الأعرق بتاريخ مصر.

هناك فرصة لمتابعة مباراة الأهلي وسموحة في كأس مصر عبر الإنترنت من خلال البث المباشر بالفيديو المقدم من قناة "أون تايم سبورتس" أو عبر قناة "كورة بلس" على "يوتيوب".

سيتولى المعلق الشهير محمد الكواليني مهمة التعليق على مجريات مباراة الأهلي وسموحة في نصف نهائي كأس مصر 2022.

وسيكون الكواليني هو الخيار الوحيد المتاح لمتابعة المباراة على صوته، فلن يتواجد خيار آخر عبر القناة الصوتية الثانية كما كان الحال في مباراة الزمالك وبيراميدز.

يذكر أن مباراة الأهلي وسموحة تُقام مساء الثلاثاء 18 يناير/ كانون الثاني 2023 على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.