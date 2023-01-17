شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جميع القنوات الناقلة لمباراة تونس والدنمارك في كأس العالم لكرة اليد 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقام النسخة الحالية من كأس العالم لكرة اليد في بولندا والسويد، وتستمر حتى موعد المباراة النهائية يوم 29 يناير/ كانون الثاني 2023، بمشاركة عدة منتخبات عربية بينها تونس.

جميع القنوات الناقلة لمباراة تونس والدنمارك في كأس العالم لكرة اليد 2023

ويلعب منتخب تونس ضمن المجموعة الثامنة بمنافسات كأس العالم لكرة اليد 2023 مع كل من الدنمارك وبلجيكا والبحرين.

واستهل نسور قرطاج مشوارهم في البطولة بالتعادل مع البحرين 27-27، قبل الخسارة المفاجئة أمام بلجيكا 31-29، ليجمع الفريق نقطة وحيدة بعد أول جولتين.

ومن المنتظر نقل مباراة تونس والدنمارك عبر قناة الوطنية التونسية 2.

يمكن لجماهير تونس متابعة البث المباشر لمواجهة الدنمارك في كأس العالم لكرة اليد 2023 من خلال الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة اليد على موقع "يوتيوب"، لكن عبر اشتراك أو دفع رسوم، حيث إنها ليست متاحة بالمجان.



موعد مباراة تونس والدنمارك في كأس العالم لكرة اليد 2023 هو يوم الثلاثاء 17 يناير/ كانون الثاني الحالي.

وسيكون موعد مباراة تونس والدنمارك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت تونس.