شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر وأمريكا في كأس العالم لكرة اليد 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر وأمريكا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2023.

يقدم منتخب مصر أداء استثنائيا خلال النسخة الحالية من كأس العالم لكرة اليد 2023 المقامة في بولندا والسويد، والتي تستمر حتى 29 يناير/ كانون الثاني الحالي.

ويلعب الفراعنة ضمن المجموعة السابعة بمنافسات كأس العالم لكرة اليد 2023، مع كل من كرواتيا وأمريكا والمغرب.

واستهل منتخب مصر مشواره بنجاح في البطولة، بالفوز على كرواتيا 31-22 والمغرب 30-19، ليحصد العلامة الكاملة ويتصدر المجموعة بعد أول جولتين، ويتأهل إلى الدور الرئيسي قبل مباراته الثالثة أمام أمريكا.

تتولى القنوات الرياضية المغربية بث جميع مباريات هذه النسخة من مونديال اليد، بينما تنقل قنوات أون تايم سبورتس المصرية وSSC السعودية بعض مباريات البطولة على الهواء مباشرة أيضا.

ومن المنتظر نقل مباراة مصر وأمريكا عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".



يمكن لجماهير مصر متابعة البث المباشر لمواجهة الدنمارك في كأس العالم لكرة اليد 2023 من خلال الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة اليد على موقع "يوتيوب".

لكن متابعة المباراة عبر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة اليد تتطلب رسوما مالية، وليست متاحة بالمجان.

موعد مباراة مصر وأمريكا في كأس العالم لكرة اليد 2023 هو يوم الثلاثاء 17 يناير/ كانون الثاني الحالي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.