شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب طارق العشرى أمام الأهلى قبل مواجهة سموحة الليلة..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة سموحة فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021- 2022.

ويملك طارق العشرى المدير الفني لسموحة ثلاث بطولات توج بها مع حرس الحدود، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، والسوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلى بهدفين نظيفين، وأخيراً الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

ولعب طارق العشرى 25 مباراة أمام النادى الأهلى فى الدورى مع أندية حرس الحدود وإنبى والمصرى ووادى دجلة والمقاولون والطلائع وسموحة، وفاز العشرى مرتين على الأهلى فى الدورى، وخسر 16 مرة وتعادل 7 مرات.

وتوج طارق العشرى بكأس السوبر المصرى على حساب الأهلى موسم 2009- 2010، بعد الفوز مع حرس الحدود بثنائية نظيفة، قبل أن يعود ويتوج مع نفس الفريق ببطولة كأس مصر على حساب الأهلى أيضا بركلات الترجيح 6-5، موسم 2009- 2010.



طارق العشري

واستطاع العشرى من تحقيق الفوز على الأهلى وهو يقود الحدود فى مناسبتين خلال بطولة كاس مصر الأولى كانت موسم 2008 / 2009، حيث أخرجه من دور الـ16 من كأس مصر وثانية فى نهائى الكأس موسم 2009 / 2010 فى المباراة التى انتهت بضربات الجزاء الترجيحية 6-5.

وتمكن طارق العشرى من تحقيق الانتصار على الأهلى عندما كان مدرباً لنادى أهلى بنغازى الليبى، حيث تمكن من إخراجه من دور 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا موسم 2014/2013، حيث حقق الانتصار فى المباراتين الذهاب والعودة وانتقل المارد الأحمر الى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتمكن من حصد اللقب لأول مرة فى تاريخ الكرة المصرية بهدف عماد متعب الشهير.

واستطاع العشرى خلال قيادته الفنية لنادى إنبى من تحقيق الفوز الاول له على الأهلى فى الدورى، وذلك بهدف نظيف فى موسم 2014 / 2015، ثم حقق فوزه الثانى على الاهلى حينما كان مديراً فنياً لطلائع الجيش بهدف دون رد فى 27 أغسطس 2022.

قاد العشرى الطلائع في كأس مصر العام قبل الماضي أمام المارد الاحمر، وتعادلا 1-1 وفاز الأهلي بركلات الترجيح 3-2.

وقاد العشرى سموحة للتعادل السلبى مع الاهلى بدوري هذا الموسم في أخر مباراة جمعته بالمارد الأحمر.