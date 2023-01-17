شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يعتذر لجماهير الزمالك: عمرى ما عرفت أهرب ولا أستخبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد سيد زيزو صانع ألعاب نادي الزمالك، رسالة اعتذار إلى جماهير القلعة البيضاء، وذلك عقب إهداره ركلة الجزاء الأولى في مباراة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي الكأس.

وودع الزمالك كأس مصر من الدور نصف النهائي عقب الهزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 4/3، بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل بهدف بمثله.



زيزو

وكتب زيزو عبر حسابه الشخصي على انستجرام: أولاً الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل زي ما بتبقى مبسوط بالدعم والحب والمساندة لازم كمان تتقبل الوجه الآخر السئ، وهي دي ضريبة الحياة والمسؤولية، تقدر تخليك في يوم أحسن واحد في الدنيا، وتقدر تخلي الناس تنسى كل حاجة انت ممكن تكون عملتها عشان كدة واجب عليا في المواقف والظروف دي إني أعتذر.

أضاف: عمري ما عرفت أهرب ولا استخبى من أي حاجة ولا عمري هعمل كدة، تقبل أو ترفض ده من حقك ولكن واجب عليا تقديم الاعتذار زي ما دايماً بقدم الشكر على الحب، قادر أتحمل المسؤولية كاملة وقادر كمان أعديها لكن خليكوا في ضهر ناديكم ولاعبيكم لأن في المواقف الصعبة بتبان فعلاً معادن الرجال شكراً.