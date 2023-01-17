شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: الإسماعيلى ظروفه صعبة ولا يمكن إعادة كل مباراة بداعى خطأ تحكيمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة بالنادي، على تقدم النادي الإسماعيلي بطلب رسمي لإعادة مباراته أمام المقاولون العرب في الجولة 13 بداعي عدم احتساب ركلة جزاء للدراويش، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”: من حق أي نادي أن يتقدم بطلب لإعادة مباراته ويبحث عن حقه الإسماعيلي نادي شقيق وظروفه صعبة ونشعر بالحزن لموقفه في الدوري.

أضاف: لا يمكن إعادة كل مباراة بداعي أنها شهدت خطأ تحكيمي في أحد القرارات، الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة وواردة والمقاولون أيضاً تعرض للكثير من الأخطاء التحكيمية.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة أسوان في المباراة التي تجمع الفريقين في الثالثة إلا ربع عصر الخميس المقبل، في اللقاء الذي يقام على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 14 بالدوري.

وتقدم المقاولون العرب إلى المركز الخامس برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة، فاز المقاولون في 5 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً أخر.

من ناحية أخرى، سجل نادي المقاولون العرب رقما مميزا في الدوري هذا الموسم بعدما دفع شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، باللاعب محمد عبدالناصر مواليد 2006 كأصغر لاعب في الدوري المصري الممتاز 2022-2023 أمام الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت على استاد الاسماعيلية.

ودفع شوقي غريب باللاعب الصاعد والذي يبلغ من العمر 16 سنة و4 أشهر و8 أيام خلال مباراة المقاولون والاسماعيلي والتي حسمها ذئاب الجبل لصالحه 3-1.