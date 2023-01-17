شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائيات لا تفوتك عن منتخبا مصر وأمريكا قبل مواجهة بطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة لكرة اليد المواجهة المنتظرة بين منتخب مصر و نظيره الولايات المتحدة الأمريكية و المحدد لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء فى إطار ثالث لقاءاته بختام الدور الأول ببطولة العالم المقامة فى بولندا والسويد و تستمر حتى يوم 29 يناير الجارى.

يعد اللاعب يحيى الدرع أكثر اللاعبين مشاركة مع الفراعنة حتى الأن بزمن ساعة و 6 دقائق و 17 ثانية ، فيما أن أيان هويتر شارك بزمن ساعة و 35 دقيقة و 30 ثانية .

أكبر اللاعبين سنا فى منتخب مصر كلا من ، كريم هنداوى و عمر الوكيل 34 سنة و أصغر اللاعبين مهاب سعيد 19 سنة ، بينما أكبر اللاعبين سنا فى منتخب أمريكا 38 سنة و أصغر اللاعبين ريسجارد جالكوب 19 سنة .

على زين نجم المنتخب أكثر لاعب شارك فى مباريات دولية برصيد 304 مباراة مسجلا 435 هدف و أبو بكر فوفانا برصيد 105 مباراة دولية ، بينما أكثر المسجلين للأهداف جارى هاينز 700 هدف .

ويسعى منتخب الفراعنة فى تحقيق الفوز فى لقاء اليوم بعد اقتناص 4 نقاط فى المجموعة على حساب كرواتيا بالفوز بنتيجة 31 / 22 وسط تألق ملحوظ للثنائى على زين الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة والحارس كريم هنداوى و الفوز على المغرب 30/19 فى ثان المواجهات التى شهدت حصول الحارس عبد الرحمن حميد على لقب أفضل لاعب فى المباراة .

ونجح المدير الفنى الإسبانى للفراعنة روبرتو باروندو جارسيا فى التكشير عن الأنياب فى ضربة البداية بتحقيق الفوز فى أول وثان المشوار للحصول على دفعة معنوية تعطى الثقة للاعبين.