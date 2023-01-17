شكرا لقرائتكم خبر عن السولية وبرونو سافيو الأبرز.. 9 غيابات فى الأهلى أمام سموحة بالكأس والان مع تفاصيل الخبر
ويفقد فريق الاهلى جهود تسعة لاعبين في مباراة سموحة هم أكرم توفيق وكريم فؤاد ومصطفى شوبير وطاهر محمد طاهر وبيرسى تاو وعمرو السولية وبرونو سافيو وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وذلك للإصابة.
ويعانى أكرم توفيق وكريم فؤاد من الإصابة بقطع في الرباط الصليبى بينما يعانى مصطفى شوبير من قطع في غضروف الركبة فيما يعانى ياسر إبراهيم من شد في العضلة الضامة ويعانى عمرو السولية من ألم في السمانة ويعانى برونو سافيو من ألم في الركبة ويعانى طاهر محمد طاهر من جزع في الرباط الداخلى للركبة ويعانى محمد عبد المنعم من شد في العضلة الخلفية.
وتعادل الأهلى مع المصري البورسعيدى سلبياً في آخر ظهور بالجولة الأخيرة للدوري، فيما فاز سموحة على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة بكأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
بدأت أولى بطولات كأس مصر عام 1921، ويعد النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 37 لقباً، بينما يحتل نادي الزمالك المركز الثاني بعدما حصد 28 لقباً، ويأتي بعد ذلك كل من، الاتحاد السكندري برصيد 6 ألقاب، والترسانة 6 ألقاب، المقاولون العرب 3 ألقاب، وكل من، الاسماعيلي والأوليمبي وإنبي وحرس الحدود برصيد بطولتين لكل منهم، فيما توج كل من، المصري والقناة والترام بلقب كأس مصر مرة واحدة لكل فريق.