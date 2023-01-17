شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. عبد الكريم صقر أصغر لاعب يشارك فى أولمبياد برلين 1936 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الكرة المصرية طوال تاريخها العديد من النجوم الذين لمعوا فى سمائها وأصبحوا أساطير ونجوما تتغنى بأسمائهم الجماهير حتى يومنا هذا، لما قدموه من إنجازات وبطولات تأمل الجماهير فى استنساخها فى الوقت الحالى.

ويقدم ”الخليج 365” كل يوم حكاية نجم من هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للكرة المصرية، ونجم هذا اليوم هو عبد الكريم صقر نجم الأهلى والزمالك السابق.

ولد عبد الكريم صقر عام 1921 بالعباسية، وانضم للأهلى فى عمر الـ14 عاما، وشاهده مختار التتش خلال لقاء مدرسة فؤاد الأول الثانوية ومدرسة السعيدية، والذى أقيم بالأهلى، أحرز صقر هدف الفوز فتم ضمه لصفوف الفريق الأحمر عام 1935.

المولد والبداية

أصغر لاعب فى الأولمبياد

وفى العام التالى شارك اللاعب فى دورة برلين الأوليمبية وكان عمره وقتها 15 عاما، وكان أصغر لاعب فى هذه البطولة، كما شارك فى أوليمبياد لندن 1948.

التتويج بالكأس مع الأهلى

تألق مع الأهلى وشارك فى كثير من المباريات، له أهداف لا تنسى منها هدفه فى نهائى كأس مصر بين الأهلى والسكة، حيث كانت المباراة نتيجتها التعادل الإيجابى ليسجل هدفا فى مرمى حارس السكة معلنا تتويج الأهلى بالكأس.

الانتقال للزمالك

انتقل من الأهلى إلى الزمالك عام 1940 بعدما أقنعه ممدوح مختار ابن عمه، وكان وقتها مدير الكرة بالأهلى، وانتقل بنفس المنصب للزمالك، وبالفعل وافق صقر، وكانت قيمة الصفقة وقتها 50 جنيها، إلا أنه ظل بالقلعة البيضاء عدة سنوات وعاد مرة أخرى للأهلى قبل أن يعلن اعتزاله.

تولى منصب مستشارا فنيا بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة عام 1972، وتوفى عام 1996 عن عمر ناهز 75 عاما.