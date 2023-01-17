شكرا لقرائتكم خبر عن هل يظهر عبد الله السعيد بقميص الزمالك بعد تعطل الصفقة 4 مواسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يختلف اثنان على القدرات الفنية التى يمتلكها عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز حالياً، والذى وصلت علاقته مع ناديه الحالى إلى طريق مسدود، ليخرج مصرحاً أنه يريد اللعب فى نادى الزمالك، للعودة إلى أجواء اللعب فى نادٍ جماهيرى.

تصريحات السعيد أعادت إلى الأذهان ذكريات "صفقة القرن"، بعدما كان اللاعب قريباً للغاية من الانضمام إلى القلعة البيضاء فى عام 2019 مع اقتراب انتهاء تعاقده مع النادى الأهلى، قبل أن يجدد تعاقده مع الفريق الأحمر ويحول وجهته إلى الإعارة ثم البيع لفريق أهلى جدة السعودى، قبل أن يعود إلى الدورى المصرى من جديد عبر بوابات نادى بيراميدز.

صاحب الـ37 عاماً خرج بتصريحات مثيرة بعد استبداله فى مباراة الأمس أمام الزمالك، والتى جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور نصف النهائى ببطولة كأس مصر نسخة العام الماضى، والتى فاز خلالها بيراميدز بنتيجة 4 / 3 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

وكان عبد الله السعيد قد تم استبداله بعد دقائق قليلة من عمر المباراة بسبب طرد على جبر مدافع الفريق السماوى، ما اضطر باتشيكو مدرب بيراميدز إلى الاستغناء عن أحد العناصر الهجومية فى الفريق لإعادة التوازن إلى خط الدفاع.

عقب اللقاء، علق عبد الله السعيد، قائد بيراميدز، على استبداله فى مباراة الزمالك وقال السعيد: "بداية لم أكن غاضبا من استبدالى، لكنى دخلت غرفة خلع الملابس واستحممت وتابعت المباراة مع على جبر، كان من المتوقع أن يجرى باتشيكو تغييرا من الخط الأمامى؛ لأنه يميل للأسلوب الدفاعى.. قدمنا مباراة جيدة، لكن الزمالك يعاني على المستوى الفني بشكل واضح، ما زالت مفاوضات انضمامى للزمالك مستمرة، أنتظر تواصل الناديين من أجل الوصول لقرار، رغبتي واضحة، أريد الانضمام للزمالك".

وأردف: "أريد اللعب في فريق جماهيري كبير، هذا سيفيدني من أجل تجديد نشاطي ودوافعي في اللعب، وأنا لا أحب أن أكون كالموظفين، أتمنى أن تتفهم الإدارة في بيراميدز موقفي ورغبتي".

عبد الله السعيد بدأ مسيرته الكروية مع النادي الإسماعيلي وتحديداً في موسم 2003 / 2004، حيث شارك مع الدراويش فى 152 مباراة سجل خلالها 35 هدفاً وصنع 18 هدفاً آخر.

في موسم 2010 / 2011 انتقل عبد الله السعيد إلى النادى الأهلى ليخوض مع الفريق الأحمر 227 مباراة، سجل خلالها 67 هدفاً وصنع 54 هدفاً آخر.

وفي موسم 2019 انتقل عبد الله السعيد إلى فريق ​كوبيون بالوسيورا الفنلندي​ على سبيل الإعارة بعد فشل انتقاله إلى الزمالك وتجديد تعاقده مع الأهلي، ليخوض السعيد 7 مباريات صنع خلالها هدفين، ثم انتقل إلى أهلى جدة السعودى فى نفس الفترة، ليشارك فى 14 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.

وعاد عبد الله السعيد في موسم الانتقالات الشتوية يناير 2019، إلى الدوري المصري من جديد، عبر بوابات نادي بيراميدز، ليشارك مع الفريق السماوي في 154 مباراة، سجل خلالهم 42 هدفاً وصنع 38 هدفاً.

من جانبهم أكد مسئولو نادي بيراميدز، أنهم لم يتلقوا أي عروض من نادي الزمالك بشأن ضم عبد الله السعيد، قائد فريق الكرة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وقال مصدر مسئول فى بيراميدز، فى تصريحات لـ"الخليج 365": "إن الزمالك لم يتقدم بعرض لضم عبد الله السعيد، وإننا كمسئولين نسمع عن تلك العروض منذ بداية شهر ديسمبر، وحال وصول عرض رسمي سنقوم بدراسته".