شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لاعبين يمثلون التايكوندو فى بطولتى العرب والفجيرة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد التايكوندو عن قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى منافسات بطولتى كأس العرب والفجيرة الدولية بالإمارات فى الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

وأكد محمد عجيزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب الأول فى تصريحات خاصة، أن القائمة المقرر مشاركتها فى البطولة تضم كلا من:

مصطفى فرج، إياد بركات، رامى عيسى، سيف عيسى، أحمد راوى، شهد سامى، آية شحاته، ميسون إيهاب.

ويتكون الجهاز الفنى من المدير الفنى الإنجليزى محمد شو، وأسامة سيد المدرب العام، ومحمد مجدى المدرب، والدكتور قدرى المر أخصائي علاج طبيعي.

تأتى المشاركة فى البطولتين فى إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس الرئيس وبطولة مصر الدولية المقرر إقامتهما منتصف فبراير.

وتستضيف مصر بطولة كأس الرئيس للتايكوندو عن قارة أفريقيا فئة الـG2، إلى جانب عودة الاتحاد لتنظيم بطولة مصر الدولية فئة الـG1 بعد توقف دام لأربع سنوات بمجموع 30 نقطة للبطولتين، وذلك فى ذكرى مرور خمسين عام على تأسيس الاتحاد الدولى للتايكوندو.

وفتح اتحاد التايكوندو برئاسة محمد مصطفى باب التسجيل للاعبين الراغبين فى الاشتراك فى بطولتى كأس الرئيس ومصر الدولية من مختلف الدول، والمقرر إقامتهما بمصر فبراير المقبل.