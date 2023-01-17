شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة طارق مجدى قبل مواجهة سموحة الليلة بالكأس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى مع نظيره سموحة فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات نصف نهائى كأس مصر 2021-2022.

ويدير هذه المباراة الحكم الدولى طارق مجدى ويعاونه يوسف البساطى وهانى عبد الفتاح، وسيكون عاطف حسين حكما رابعا، فيما سيتواجد سيد شعبان فى غرفة تقنية الفيديو ويعاونه شريف عبدالله.

وبشكل عام أدار طارق مجدى 11 مباراة للأهلى، حقق المارد الأحمر الفوز فى 9 لقاءات منهم وتعادل فى مباراتين.

وأدار طارق مجدى مباراة واحدة للأهلى فى الموسم الماضى أمام إنبى وانتهت بفوز الأحمر بثنائية دون رد، فيما أدار طارق مجدى آخر مباراة للأهلى وكانت أمام فاركو وفاز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف فى دورى هذا الموسم.

وينتظر فريق بيراميدز الفائز من هذه المباراة بعدما حقق الفوز فى نفس الدور أمام الزمالك بركلات الترجيح فى اللقاء الذى أقيم على استاد القاهرة الدولي.

ويعد الأهلى صاحب الرقم القياسى فى التتويج بالبطولة برصيد 37 مرة وبفارق 9 بطولات عن الزمالك صاحب المركز الثانى فى عدد مرات التتويج.