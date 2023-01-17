شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المنستيرى التونسى يخاطب الإسماعيلى لشراء حمدى النقاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو الاتحاد المنستيرى التونسى فى مفاوضات قوية مع نظرائهم فى النادى الإسماعيلى من أجل التعاقد مع التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرغب الاتحاد المنستيرى فى التعاقد مع النقاز لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق، ولا يمانع مسئولو الدراويش في رحيل اللاعب للاستفادة من المقابل المادى للصفقة في التعاقد مع صفقات جديدة في الميركاتو الشتوى الحالي.

حمدى النقاز بدأ مسيرته الكروية فى فريق النجم الساحلى، حيث شارك فى 109 مباريات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 16 هدفاً آخر، وتعتبر هى الفترة الأفضل فى مسيرة الدولى التونسى.

أقلعت طائرة النجم التونسى حمدى النقاز إلى الأراضى المصرية مرة أخرى بداية من الموسم الحالى، هذه المرة من بوابة برازيل الكرة المصرية، النادى الإسماعيلي، والذي نجح في التعاقد مع الدولي التونسي لمدة ثلاث مواسم في صفقة انتقال حر.

وانتقل النقاز لأول مرة إلى الدورى المصرى فى عام 2018، إلى نادى الزمالك قادمًا من النجم الرياضي الساحلي في صفقة بلغت حينها أكثر من مليون يورو.

خرج من صفوف الزمالك بطريقة مفاجئة إلى صفوف فريق سودوفا في الدوري الليتواني، في رحلة سريعة أجبرته على العودة إلى صفوف الترجي التونسي.

عقب العودة إلى الترجي عاد الاهتمام بعودته إلى الزمالك مرة أخرى، لتنجح إدارة القلعة البيضاء في إعادته مرة أخرى، عام 2022، في صفقة بلغت 800 ألف يورو.

بطريقة أخرى مثيرة للجدل، رحل إلى صفوف فريق الأهلي السعودي، لكنه لم يستطع المشاركة كثيرًا مع الملكي السعودى، بسبب مشاكل في القيد بالسجلات الخاصة بالدوري السعودي.

لم يستطع النقاز العودة إلى الزمالك بسبب إيقاف القيد بالنادي، وأصبح بلا ناد، ليفسخ النادي تعاقده بالتراضي.

لعب النقاز مع الزمالك 63 مباراة في جميع المسابقات، وصنع 9 أهداف فقط، ولم يسجل.

لعب النقاز مع القلعة البيضاء، 3 لقاءات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وخمس مباريات في الدوري المصري في محطته الأولى، وأربع مباريات في بطولة الكأس ولقاء وحيد في السوبر المصري.

في المحطة الثانية لعب 21 مباراة في الدوري المصري، صنع خلالها ثلاثة أهداف، و15 لقاء ببطولة كأس الكونفدرالية، صنع خلالها هدف وحيد، وثلاثة مباريات في بطولة كأس مصر صنع أيضًا هدف وحيد.

في المحطة الثالثة لعب النقاز 10 مباريات في الدوري المصري، صنع خلالها 3 أهداف، ولقاء وحيد في كأس الكونفدرالية.

وخلال مسيرته الكروية حصد حمدى النقاز بطولة كأس مصر مع الزمالك مرتين، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين بواقع مرة مع الزمالك وأخرى مع النجم الساحلى، كما توج بكأس تونس 3 مرات مع النجم الساحلى، بالإضافة إلى تتويجه بالدورى التونسى مرتين بواقع مرة مع النجم وأخرى مع الترجى، وبذلك يبلغ مجموع ألقابه 9 ألقاب.