شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث الليلة عن تأشيرة التأهل لنهائى كأس مصر للمرة الـ54 فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى اختباراً صعباً فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء، حينما يواجه سموحة باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائى كأس مصر نسخة 2021 – 2022، بحثاَ عن تذكرة التأهل للمباراة النهائية فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويبحث فريق الأهلى عن التأهل رقم 54 فى تاريخه لنهائى كأس مصر والثالث على التوالى حينما يواجه سموحة الليلة.

ووصل الأهلى للمباراة النهائية 53 فى تاريخه كان آخرها فى النسخة الأخيرة حينما خسر اللقب أمام غريمه التقليدى الزمالك.

ومن بين 53 نهائيا خاضها الأهلى على لقب كأس مصر، نجح فى تحقيق الرقم القياسى فى التتويج باللقب فى 37 مرة "منها مرتان مشاركة مع الزمالك"، بينما حقق الوصافة خلال 17 مناسبة خاض خلالها النهائى.

وحقق الأهلى لقبه الأول فى كأس مصر بموسم 1923-1924، بعد الفوز على السكة الحديد بنتيجة 4 / 1 فى لقاء الإعادة عقب نهاية المباراة الأولى بالتعادل السلبي بدون أهداف، في حين حقق اللقب الأخير بعد فوز دراماتيكي طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى والاضافى بالتعادل بهدف لكل فريق.

وشهد موسم 1925-1926 على أول لقب يخسره الأهلي في المباراة النهائية لكأس مصر أمام الاتحاد السكندري.

ويعد فوز الأهلي على الترسانة بنتيجة 6 / 0 أكبر فوز للفريق الأحمر بالمباراة النهائية للكأس، وحدث ذلك في موسم 1949-1950.