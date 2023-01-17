شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المصرى يحذر مروان حمدى بعد حضور مباراة الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادى المصرى تحذيراً لمروان حمدى مهاجم الفريق، والذى تواجد بالأمس فى مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس مصر، والتى انتهت بفوز بيراميدز وتأهله إلى المباراة النهائية للبطولة عقب الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 3.

وكان عدد من لاعبى المصرى حصلوا على إذن من الجهاز الفنى بمتابعة اللقاء من ملعب المباراة، وذلك بعد انتهاء تمرين المصرى على الملعب الفرعى باستاد القاهرة استعداداً للقاء القادم أمام غزل المحلة.

وقام مروان حمدى بنشر صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام لجماهير الزمالك المتواجدة فى المدرجات، ما أثار اندهاش جماهير النادى المصرى عبر السوشيال ميديا، ليتدخل إبراهيم حسن مدير الكرة ويطلب من اللاعب حذف الصورة.

وقام مروان حمدى بحذف الصورة التى نشرها ونشر صورة جديدة لجماهير المصرى عبر حسابه الشخصى على فيس بوك وعلق: للتوضيح بس مش أكتر مش مقصود أى حاجة نهائى، وأنا بحب وبحترم جمهور النادى المصرى زى ما هو بيحبنى وبيحترمنى وفوق دماغى.. نقطة.



مروان حمدي

وانتقل مروان حمدى إلى النادى المصرى فى بداية الموسم الجارى قادماً من نادى الزمالك، فى صفقة كلفت خزينة النادى البورسعيدى قرابة الـ25 مليون جنيه.