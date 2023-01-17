شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام سموحة.. الشحات وعبد القادر وشادى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى اختباراً صعباً فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء، حينما يواجه سموحة باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائى كأس مصر نسخة 2021 – 2022 بحثاَ عن تذكرة التأهل للمباراة النهائية فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام سموحة مكونا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: على معلول - رامى ربيعة - محمود متولى - محمد هانى

خط الوسط: حمدى فتحى - أليو ديانج - محمد مجدى أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات - أحمد عبد القادر - شادى حسين.

وتأهل الأهلى لنصف نهائى كأس مصر بعدما تخطى عقبة المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر فى دور الـ32، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء ثم تخطى عقبة المقاولون العرب في دور الثمانية بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

بينما تأهل سموحة لهذا الدور بعدما فاز على ألعاب دمنهور بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ32 ثم حقق فوز عريضاً على كفر الشيخ بسداسية مقابل هدف في دور الستة عشر ثم تخطى عقبة منتخب السويس بهدفين دون رد في دور الثمانية.

وتعادل الأهلى مع المصرى البورسعيدى سلبياً فى آخر ظهور بالجولة الأخيرة للدورى، فيما فاز سموحة على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.