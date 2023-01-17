شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما لمباراة كوت ديفوار والكونغو فى أمم أفريقيا وعاشور للفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الحكم الدولى المصرى محمد عادل حكما لمباراة كوت ديفوار والكونغو فى أمم أفريقيا للمحليين، غدا الأربعاء، ومعه الدولى محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو.

وتقام منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين بمدن الجزائر العاصمة (المجموعة الأولى)، وعنابة ( المجموعة الثانية)، وقسنطينة (المجموعة الثالثة)، ووهران ( المجموعتين الرابعة والخامسة).

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب الجزائر مستضيف البطولة بالمجموعة الأولى بجانب منتخبات ليبيا، وإثيوبيا وموزمبيق، فيما وقع المنتخب المغربى بالمجموعة الثالثة التى تضم منتخبات السودان ومدغشقر وغانا، وضمت المجموعة الثانية كلًا من منتخبات الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وكوت ديفوار، والسنغال.

أما المجموعة الرابعة فقد ضمت منتخب موريتانيا بجانب مالى وأنجولا، وأخيرًا المنتخب الكاميروني بالمجموعة الخامسة بجانب الكنغو والنيجر.

ويتأهل الأول والثانى عن المجموعات الثلاث الأولى، والأول عن المجموعتين الرابعة والخامسة لدور الثمانية.