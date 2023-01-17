شكرا لقرائتكم خبر عن حسين ياسر المحمدى يستعد لخوض تحدٍ جديد فى نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلم حسين ياسر المحمدي نجم الزمالك السابق، مهمة جديدة داخل القلعة البيضاء، وذلك بعد تعيينه بالجهاز الفني للفريق الأول بالنادي، وتأتى خطوة تعيين المحمدي كبداية لتصحيح المسار بالفريق، بعدما ودع نادى الزمالك كأس مصر من الدور نصف النهائى بعد الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية أمام بيراميدز بنتيجة 4/3.

وقال حسين ياسر المحمدى مدرب فريق شباب 2003 بالزمالك إنه تم إبلاغه بالانضمام للجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا.

حسين ياسر المحمدى.. رحلته مع الزمالك لاعباً

انضم حسين ياسر المحمدى إلى نادى الزمالك فى موسم 2009 / 2010، ومع الفريق الأبيض خاض المحمدى 40 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 8 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

حسين ياسر المحمدى.. بداية عمله فى نادى الزمالك

في 2021 أعلن نادي الزمالك تعيين حسين ياسر المحمدي مدرباً لفريق الشباب مواليد 2003 بالقلعة البيضاء، قبل أن يتم تعيينه في الجهاز الأول للفريق لتصحيح المسار بعد تراجع النتائج.

حسين ياسر المحمدي.. كواليس تعيينه بالجهاز الفني

تلقى حسين ياسر مكالمة هاتفية عقب مباراة الزمالك وبيراميدز، حيث تم إخباره خلالها بانضمامه لجهاز الفريق الأول، وانضم حسين ياسر المحمدى، المدير الفنى لفريق 2003 بنادى الزمالك، للجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، لتعويض رحيل أحمد عبد المقصود، وينضم حسين ياسر لجهاز فيريرا فى منصب المدرب المساعد، بعدما رحل أحمد عبد المقصود، عقب خسارة الفريق من بيراميدز، وتوديع بطولة كأس مصر.

قال حسين ياسر المحمدى مدرب فريق شباب 2003 بالزمالك إنه تم إبلاغه بالانضمام للجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، وأكد المحمدى، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيدأ مهمته مع فريق الزمالك اليوم الثلاثاء، ويتمنى التوفيق فى خطوته الجديدة مع الفريق الأبيض.

حسين ياسر المحمدي.. أول تصريح بعد الانضمام للجهاز الفني