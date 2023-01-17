شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يفتش الليلة عن الفوز الثالث مع سموحة بعد 13 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى مع سموحة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات نصف نهائى كأس مصر نسخة 2021- 2022.

طلب طارق العشرى، المدير الفني لسموحة، من لاعبيه ضرورة التركيز لتحقيق مفاجأة فى مباراة الاهلى الليلة، مشدداً على ضرورة استغلال أنصاف الفرص لهز شباك محمد الشناوى.

وطالب طارق العشري اللاعبين بالتركيز والأداء الرجولي أمام الأهلي، مؤكدًا أن المباراة صعبة لكنها ليست بالمستحيلة، مشدداً على أن التأهل للمباراة النهائية لكأس مصر يستحق القتال فى الملعب ضمن خطة التتويج بأول بطولة فى تاريخ سموحة.

وخاض طارق العشرى مع الموج الأزرق 13 مباراة، فاز خلالها فى مباراتين، وتعادل فى 7 مباريات، وخسر 4 لقاءات.

ويملك طارق العشرى ثلاث بطولات توج بها مع حرس الحدود، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، والسوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلى بهدفين نظيفين، وأخيراً الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.