شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى فى كأس مصر قبل لقاء سموحة الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لخوض مباراة جديدة أمام سموحة فى كأس مصر فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى، بعدما انتهت مباراته أمام المصرى البورسعيدى التى أقيمت مساء الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز بالتعادل السلبى.

تأهل فريق الأهلى لنصف نهائى كأس مصر بعدما تخطى عقبة المصري بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر في دور الـ"32"، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء، ثم تخطى عقبة المقاولون العرب في دور الثمانية بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.



الاهلى

وتعادل الأهلى مع المصري البورسعيدى سلبياً في آخر ظهور بالجولة الأخيرة للدوري، فيما فاز سموحة على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة بكأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

بدأت أولى بطولات كأس مصر عام 1921، ويعد النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 37 لقباً، بينما يحتل نادي الزمالك المركز الثاني بعدما حصد 28 لقباً، ويأتي بعد ذلك كل من، الاتحاد السكندري برصيد 6 ألقاب، والترسانة 6 ألقاب، المقاولون العرب 3 ألقاب، وكل من، الاسماعيلي والأوليمبي وإنبي وحرس الحدود برصيد بطولتين لكل منهم، فيما توج كل من، المصري والقناة والترام بلقب كأس مصر مرة واحدة لكل فريق.