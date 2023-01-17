شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضع الرتوش الأخيرة على إعارة حازم مرسى لغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادى الإسماعيلى فى الآونة الحالية الرتوش الأخيرة على صفقة إعارة حازم مرسى مهاجم الدراويش الشاب لصفوف غزل المحلة لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووافق أحمد حسام ميدو المدير الفنى للإسماعيلى على رحيل اللاعب على سبيل الإعارة لمنحه فرصة المشاركة باستمرار فى المباريات خلال النصف الثانى من الموسم.

فى سياق آخر فضل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو، إقامة المران الرئيسي للفريق استعدادًا لطلائع الجيش بعيدًا عن وسائل الإعلام، حيث فرض حالة من السرية التامة رغبة منه للتركيز على بعض الجوانب الفنية والتكتيكية تحضيرا للمباراة المقبلة ضد الجيش والمقرر إقامتها غداً الاربعاء على ملعب جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة فى الأسبوع الـ 14 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الدراويش معسكرا مغلقا مساء اليوم بمقر إقامته بالنادي على أن يغادر محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء متجها إلى القاهرة استعدادًا لهذه المباراة.