شكرا لقرائتكم خبر عن مرعى وبلح يترقبان حسم مصيرهما مع المصرى قبل نهاية الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب ثنائى هجوم النادى المصرى عمرو مرعى والفلسطينى محمد بلح حسم مصيرهما مع النادى البورسعيدى خلال الأيام القليلة المتبقية من عمر الميركاتو الشتوى الجارى، وذلك فى ظل خروجهما من الحسابات الفنية لحسام حسن مدرب الفريق بشكل مستمر.

ومنذ توليه المسئولية الفنية للنادى المصرى، استبعد حسام حسن عمرو مرعى، وكذلك محمد بلح العائد من إصابة الرباط الصليبى، بشكل مستمر، وكان بلح قد شارك فى ودية المصرى الأخيرة أمام فريق الأمل والتى انتهت بفوز المصرى بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويستعد النادى المصرى لمواجهة غزل المحلة يوم الجمعة المقبل، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 14.

وتقدم النادى المصرى إلى المركز الثامن فى جدول مسابقة الدورى برصيد 18 نقطة، بعدما تعادل مع الأهلى فى الجولة الماضية، حيث خاض المصرى 13 مباراة حتى الآن، فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات أخرى، وخسر 3 مباريات، وأحرز لاعبو المصرى 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

وأتم مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو علي وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بقيادة التوأم حسن، إجراءات عقد صفقة تبادلية مع إدارة نادي سيراميكا، حيث سيحصل المصري على خدمات شريف دابو لاعب سيراميكا على سبيل الانتقال النهائي بعقد تبلغ مدته موسمين ونصف الموسم اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الجارية وحتى نهاية موسم 2025/2024 ، كما سيحصل المصري أيضا على خدمات رجب عمران على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الحالي ، فيما سيحصل فريق سيراميكا على خدمات محمد عنتر لاعب المصري على سبيل الانتقال النهائي.