شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يكتسي اليوم الثلاثاء بالطابع المحلي العربي نوعًا ما، في وجود عدد من المواجهات الهامة، مع وجود مباريات أخرى أوروبية من طراز رفيع.

وتستمر منافسات أمم إفريقيا للمحليين "الشان" 2023 في الجزائر، بجانب تواجد العرب في كأس العالم لكرة اليد 2023 في السويد وبولندا.

يلعب الأهلي مع سموحة في نصف نهائي كأس مصر المؤجل من الموسم الماضي، كما تتواجد قمة الترجي والصفاقسي في الدوري التونسي.

وفي الشان، يلتقي المنتخب الجزائري بنظيره الإثيوبي، ويلعب المنتخب الليبي مباراة صعبة مع منتخب موزمبيق.

أوروبيًا، تلعب مباريات في دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا، حيث يلتقي ريال سوسيداد مع ريال مايوركا، ويلعب إشبيلية مع ألافيس.

كما يلعب ليفربول مباراة الإعادة في الدور الثالث مع ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، ويلعب نابولي أمام كريمونيزي في كأس إيطاليا.

جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد 2023 والقنوات الناقلة

وفي مونديال اليد، يلعب المنتخب المصري مع نظيره الأمريكي، ويلتقي المغرب مع كرواتيا، كما تلعب تونس ضد الدنمارك وقطر ضد صربيا، والجزائر أمام ألمانيا.

مباريات اليوم في كأس مصر

الأهلي × سموحة (18:00 مصر، 19:00 السعودية) - OnTime Sports

مباريات اليوم في أمم إفريقيا للمحليين "الشان" 2023

الجزائر × إثيوبيا (17:00 الجزائر، 18:00 مصر) - beIN Sports HD 4

ليبيا × موزمبيق (21:00 ليبيا، 20:00 الجزائر) - beIN Sports HD 4

مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

ولفرهامبتون × ليفربول (21:45 مصر، 22:45 السعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا

ريال سوسيداد × ريال مايوركا (20:00 مصر، 21:00 السعودية) - SSC HD 1

ديبورتيفو ألافيس × إشبيلية (22:00 مصر، ٢٣:٠٠ السعودية) - SSC HD 1

مباريات اليوم في كأس إيطاليا

نابولي × كريمونيزي (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - AD Sports HD 1

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مباريات اليوم في كأس العالم لكرة اليد 2023

مصر × أمريكا (19:00 مصر، 20:00 السعودية) - OnTime Sports

الجزائر × ألمانيا (18:00 الجزائر، 19:00 مصر)

كرواتيا × المغرب (20:30 المغرب، 21:30 مصر) - الرياضية المغربية

تونس × الدنمارك (20:30 تونس، 21:30 مصر) - الرياضية المغربية

قطر × صربيا (22:30 قطر، 21:30 مصر) - الرياضية المغربية