شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة وولفرهامبتون وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على وولفرهامبتون، على ملعب مولينيو، في إعادة مباراة الدور الثالث من منافسات موسم 2022-23 في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة وولفرهامبتون وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

وكانت المباراة الأولى قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، على ملعب آنفيلد، وحسب قوانين البطولة فإن المباراة في حالة التعادل تعاد من جديد.

ليفربول، يدخل المباراة وهدفه تناسي الكبوات المتواصلة التي يتعرض لها في الدوري الإنجليزي، والتي كان آخرها الخسارة أمام برايتون، وتحقيق انتصار يضمن له التقدم في حملة الدفاع عن لقب كأس إنجلترا.

أما وولفرهامبتون، الذي يعاني بشدة في الدوري الإنجليزي، ودخل دائرة الصراع على الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، فهدفه تحقيق مفاجأة وتحقيق الفوز من أجل التقدم إلى الدور الرابع من كأس إنجلترا.

وياتي موعد مباراة وولفرهامبتون أمام ليفربول، في إعادة الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2022-23، هو اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023، على ملعب "مولينيو".

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.