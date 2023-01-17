الأهلي يواجه سموحة وليفربول أمام وولفرهامبتون.. جدول مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الثلاثاء، الموافق 17-1-2023، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف البطولات المحلية والإفريقية والعالمية.

ويواجه الأهلي فريق سموحة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وفي كأس العالم لكرة اليد، يواجه منتخب مصر نظيره الولايات المتحدة، في ختام مواجهات دور المجموعات.

ويلتقي ليفربول مع ولفرهامبتون، في دور الـ 64 من بطولة كأس الاتحاد.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة.

كأس مصر

الأهلي ضد سموحة، الساعة السادسة بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Ontime sports 1.

كأس العالم لكرة اليد

مصر ضد الولايات المتحدة الأمريكية، السابعة بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتذاع على Ontime sports 2.

الجزائر ضد ألمانيا، السابعة بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتنقل عبر، الرياضية المغربية، قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على اليوتيوب ihf، قناة الرياضة السعودية SSC.

مقدونيا ضد الأرجنتين، السابعة بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، الرياضية المغربية، وتذاع على قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على اليوتيوب ihf، قناة الرياضة السعودية SSC.

بلجيكا ضد البحرين، السابعة بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، الرياضية المغربية، وتنقل عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على اليوتيوب ihf، قناة الرياضة السعودية SSC، قناة vrt البلجيكية.

هولندا ضد النرويج، التاسعة والنصف بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على اليوتيوب ihf، قناة الرياضة السعودية SSC، قناة bein sports الفرنسية، قناة ard الألمانية.

تونس ضد الدنمارك، التاسعة والنصف بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية، وتنقل عبر الوطنية التونسية 2.

قطر ضد صربيا، التاسعة والنصف بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على اليوتيوب ihf، قناة الرياضة السعودية SSC، قناة bein sports الفرنسية، قناة ard الألمانية.

المغرب ضد كرواتيا، التاسعة والنصف بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية، وتنقل عبر الرياضية المغربية، قناة hrt الكرواتية، قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على اليوتيوب ihf.

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول وولفرهامبتون، العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports 1 HD Premium.

فورست جرين وبرمنجهام سيتي، العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.

أكرينجتون ستانلي وبور إم وود، العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.

سوانزي سيتي وبريستول سيتي، العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.

ويجان أتليتك ولوتن تاون، العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.

وست بروميتش ألبيون وتشيسترفيلد، العاشرة بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

كأس إيطاليا

نابولي وكريمونيزي، العاشرة بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتنقل عبر AD Sports Premium 1.

كأس ملك إسبانيا

ريال سوسيداد وريال مايوركا، الثامنة بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، وتذاع على SSC EXTRA 1 HD.

إشبيلية وديبورتيفو ألافيس، العاشرة بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتنقل عبر SSC 1 HD.

كأس أمم إفريقيا للمحليين

الجزائر وإثيوبيا، السادسة بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports 4 HD.

ليبيا وموزمبيق، التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports 4 HD.