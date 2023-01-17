عن «شلة المعلمين» والمنشطات ورسالة لـ فيريرا.. أول تعليق لـ مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك أمام بيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على خسارة الفارس الأبيض أمام بيراميدز وتوديعه بطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022.

وكان الزمالك قد ودع منافسات بطولة كأس مصر الموسم الماضي، مساء أمس الإثنين، وذلك بعد خسارته أمام بيراميدز بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي تصريحات عبر قناة "الزمالك"، انتقد مرتضى منصور أداء الفريق الكروي الأول لكرة القدم بالنادي، والمدير الفني البرتغالي جيسفالدو فيريرا بعد الإقصاء من منافسات كأس مصر والخسارة أمام بيراميدز.

ووفقاً لموقع "بطولات"، قال منصور: "لماذا يصر فيريرا على اللعب بـ3 لاعبين في وسط الملعب، ومن يقول شكرًا مرتضى منصور لأنني قلت إن اللاعبين يتعاطون المنشطات، فأنا لم أقل ذلك".

وأكد مرتضى منصور أن "فيريرا لن يرحل عن منصبه، ولكني أطالبه باتقاء الله في موهبته وتاريخه، وألا يعاند نفسه وأن يلعب بكل لاعب في مركزه وأن يستمع لـ إسماعيل يوسف، لا أعرف لماذا تغير؟ ولا يستطلع رأي أحد، انت على خطأ مع كامل احترامي لك".

وأضاف: "فيريرا بلاعبين صاعدين ومغمورين فاز بالدوري والكأس، محمد صبحي من أفضل الحراس ومصطفى الزناري من أفضل المدافعين وعمر جابر أفضل ظهير أيمن، وعمرو السيسي مركزه 6 وليس 8، لماذا يلعب بالسيسي ودونجا في مركز 6، الأمور ليست معادلة كيميائية".

وتابع رئيس نادي الزمالك: "مصطفى شلبي من أفضل اللاعبين المتألقين مع إنبي، ولا يلعب بإستمرار مع الزمالك، ما يحدث من فيريرا شيء غريب، حيث أنه عندما يتعرض أي لاعب للإصابة يحتفظ به على مقاعد البدلاء 6 أشهر وكأنهم تعرضوا للضرب بالرصاص".

وواصل: "(الشللية) التي أراها في فريق الزمالك ووجود (شلة معلمين) لن أسمح بها، وسأحلها، وأنا من سيحاسب وسيعاقب اللاعبين، هذه ثالث بطولة يفقدها الزمالك مع فيريرا، نتحمل فوق طاقة البشر، خسارة لوسيل أمام الهلال ثم السوبر المحلي أمام الأهلي، واليوم أمام بيراميدز".

وأشار منصور: "أمامنا مباراة مهمة جدًا ضد الأهلي، المطلوب من جماهير الزمالك المحترمة أن تكتم غضبها للوقوف خلف الفريق إلى أخر النهار، مباراة القمة هى موقعة الدوري، الجميع يحصل على مقابل مادي في الزمالك بإستثناء الجماهير وأمير مرتضى".

وطالب رئيس الزمالك الجماهير بالذهاب إلى الاستاد لمساندة الفريق في مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي، قائلاً: "نغلق الصفحة الأن، وأكرر طلبي لـ فيريرا، يجب أن تستمع لـ رأي مساعدينك هم ليسوا خادمين، هذا ليس تدخل في عملك ولكنه تصحيح مسار".

وأضاف: "قلت لجماهير الزمالك إن القادم أسوأ ولم يصدقوا، يسألونني أين الصفقات، وجه سهامك نحو ممدوح عباس وليس لي، قمت بجلب هذه الصفقات في ظل أزمة الحجز على أرصدة النادي بسبب ممدوح عباس".

وأكمل منصور: "نعم هناك لاعبين متخاذلين وسيحاسبون حساب عسير، من يرى نفسه غير قادرًا على ارتداء قميص الزمالك فليرحل، ومن يملك عرضًا فليقدمه إلى النادي".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلاً: "لاعب قام بإزالة شعره بالليزر، شيء مقزز، وتم توقيع غرامات على كل من فعل ذلك، وأطالب اللاعبين بأن يصالحوا جماهيرهم ويظهروا للجماهير بأنهم رجالًا على قدر المسؤولية".