شكرا لقرائتكم خبر عن 31 لاعباً مصرياً يشاركون فى بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، غداً الأربعاء، منافسات بطولة الأبطال أو بطولة "توك"، التى تستضيفها نيويورك خلال الفترة بين 18 إلى 26 يناير الجارى كأول بطولة بفئة البلاتينينوم فى عام 2023، وذلك بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وقبل انطلاق البطولة أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، انسحاب البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة المصنف الثانى عالمياً لرجال الاسكواش، وذلك بسبب استمرار إصابته فى الركبة، التى منعته من المشاركة فى أكثر من بطولة خلال الفترة الماضية، بينما يشارك فى البطولة المرتقبة من مصر 31 لاعباً ولاعبة.

ويشارك فى منافسات الرجال 14 لاعباً وهم: مصطفى السرتى، يحيى النوسانى، على أبو العينين، محمد الشربينى، عمر مسعد، محمد أبو الغار، كريم الحمامى، فارس الدسوقى، طارق مؤمن، يوسف سليمان، يوسف إبراهيم، مازن هشام، مروان الشوربجي، ومصطفى عسل.

وتشارك فى منافسات السيدات 17 لاعبة وهن: مريم متولى، سنا إبراهيم، نور أبو المكارم، فيروز أبو الخير، يثرب عادل، زينة ميكوي، جنا شيحة، هنا رمضان، هنا معتز، نادين شاهين، نور الشربيني، ندى عباس، روان العربي، هانيا الحمامي، سلمى هاني، نور الطيب، نوران جوهر.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر يناير الجارى، وتصدر مصطفى عسل لاعب النادى الأهلي تصنيف الرجال للمرة الأولى فى تاريخه.

ويعد مصطفى عسل أصغر لاعب مصرى يتصدر التصنيف العالمي، وثالث أصغر لاعب على مستوى العالم يبلغ قمة التصنيف، وذلك بعد تتويجه مؤخراً ببطولة هيوستن للاسكواش.