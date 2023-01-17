شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار سموحة فى كأس مصر قبل لقاء الأهلى اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى اختباراً صعباً فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء، حينما يواجه سموحة باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائى كأس مصر نسخة 2021 – 2022 بحثاَ عن تذكرة التأهل للمباراة النهائية فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

تأهل سموحة لهذا الدور بعدما فاز على ألعاب دمنهور بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور الـ32 ثم حقق فوز عريضاً على كفر الشيخ بسداسية مقابل هدف فى دور الستة عشر ثم تخطى عقبة منتخب السويس بهدفين دون رد فى دور الثمانية.



سموحة

وتعادل الأهلى مع المصرى البورسعيدى سلبياً فى آخر ظهور بالجولة الأخيرة للدورى فيما فاز سموحة على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

وطلب طارق العشرى، المدير الفنى لسموحة، من لاعبيه ضرورة التركيز لتحقيق مفاجأة فى مباراة الأهلى الليلة، مشدداً على ضرورة استغلال أنصاف الفرص لهز شباك محمد الشناوى.

وطالب طارق العشري اللاعبين بالتركيز والأداء الرجولي أمام الأهلي، مؤكدًا أن المباراة صعبة لكنها ليست بالمستحيلة، مشدداً على أن التأهل للمباراة النهائية لكأس مصر يستحق القتال فى الملعب ضمن خطة التتويج بأول بطولة في تاريخ سموحة.

ويملك طارق العشرى ثلاث بطولات توج بها مع حرس الحدود، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، والسوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلى بهدفين نظيفين، وأخيراً الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.