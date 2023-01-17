شكرا لقرائتكم خبر عن حسين ياسر المحمدى: أتمنى التوفيق فى خطوتى مع الزمالك وسأبدأ مهمتى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسين ياسر المحمدى مدرب فريق شباب 2003 بالزمالك إنه تم إبلاغه بالانضمام للجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا.

وأكد المحمدى، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيدأ مهمته مع فريق الزمالك اليوم الثلاثاء، ويتمنى التوفيق فى خطوته الجديدة مع الفريق الأبيض.

وينضم حسين ياسر لجهاز فيريرا فى منصب المدرب المساعد، بعدما رحل أحمد عبد المقصود، عقب خسارة الفريق من بيراميدز، وتوديع بطولة كأس مصر.

وتأهل فريق بيراميدز، لنهائى كأس مصر 2021 / 2022 بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الاثنين، على استاد القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر، ليتأهل بيراميدز لمواجهة الفائز من الأهلى وسموحة اليوم.