شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا ينتظر الظهور الأول مع الأهلى الليلة بكأس مصر بعد غياب 451 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى الظهور مع المارد الأحمر الليلة فى مباراة سموحة المقرر لها السادسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائى كأس مصر، لأول مرة منذ 451 يوماً.

وأرسل اتحاد الكرة خطاباً للنادى الأهلى يؤكد فيه قانونية مشاركة محمود عبد المنعم كهربا لاعب المارد الأحمر فى المباريات بداية من مواجهة سموحة.

وحال ظهور كهربا مع الأهلى أمام سموحة الليلة ستكون المشاركة الأولى للاعب منذ مشاركته مع الفريق فى مباراة الحرس الوطنى بطل النيجر حينما سجل هدفا وصنع هدفين فى المباراة التى أقيمت 23 أكتوبر 2021 فى إياب دور الـ23 للنسخة الماضية من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ففى 13 ديسمبر 2019 أعلن مسئولو الأهلى انضمام كهربا للنادى بعقد يمتد لأربعة أعوام ونصف عقب فسخ تعاقده مع الزمالك، وتقدم الفارس الأبيض بشكوى ضد اللاعب لفسخ عقده من طرف واحد، حسب الدعوى ليتم إيقافه ستة شهور مع تغريمه مالياً.

ولعب كهربا مع الأهلى 62 مباراة في كل البطولات بإجمالى 2736 دقيقة لعب سجل 17 هدفا وصنع تسعة أهداف وتلقى ثمانية إنذارات وكارت أحمر وحيد، ونال كهربا مع النادى الأهلى، لقبين فى دوري أبطال أفريقيا إلى جانب لقب وحيد فى السوبر الأفريقى فضلا عن بطولة وحيدة بكأس مصر فضلا عن مشاركته مع النادى الأهلى فى تحقيق الميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للأندية.

وتوج محمود كهربا بلقب بطولة الدورى المصرى الممتاز مع الزمالك موسم 2014-2015، كما حصل مع الفريق على بطولة كأس مصر مرتين موسمى 2014-2015 و2015-2016، كما توج مع الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية الموسم الماضى للمرة الأولى فى تاريخ النادى.