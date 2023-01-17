شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفعل بند تمديد عقد بلاتى توريه موسما إضافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فعل مسئولو نادى بيراميدز بند تمديد عقد البوركينى بلاتى توريه لاعب وسط الفريق الكروى الأول، لمدة موسم إضافى.

وكان عقد بلاتى توريه مع بيراميدز ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ويشمل العقد بند بأحقية بيراميدز فى تمديد العقد بشرط إخطار اللاعب فى شهر يناير الجارى بهذا التمديد.

وكان بيراميدز تأهل لنهائى كأس مصر 2021 / 2022 بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح، فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين، على استاد القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائى بطولة كأس مصر.

ركلات الترجيح

الزمالك.. أحمد زيزو "تصدى لها الشناوى"، محمد أشرف روقا، مصطفى شلبى، إمام عاشور، شيكابالا "تصدى لها الشناوى".

بيراميدز.. رمضان صبحى، فخر الدين بن يوسف، دودو الجباس، أسامة جلال.