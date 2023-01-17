شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجهز أحمد فتوح لقيادة الجبهة اليسرى للزمالك أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز البرتغالى جيوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق من أجل عودته للتشكيل الأساسى للفريق فى لقاء القمة أمام الأهلى بعد غيابه فى المباريات الأخيرة بسبب أزمته الأخيرة، بالإضافة لعبد الله جمعة.

وبالرغم من جاهزية الثنائى إلا أن فيريرا رفض تواجدهما مع الزمالك فى لقائه الصعب أمام بيراميدز فى الدور نصف نهائى لكأس مصر، مفضلا تجهيزهما بالشكل اللائق للقاء القمة والذى أصبح لا يقبل القسمة على اثنين، إذا ما أراد اللاعبون العودة للمنافسة على لقب الدورى من جديد.