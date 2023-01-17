موعد مباراة الأهلى وسموحة الليلة فى كأس مصر والقناة الناقلة

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة الليلة لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى مع سموحة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات نصف نهائى كأس مصر نسخة 2021- 2022.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة بكأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

موعد مباراة الأهلى وسموحة بكأس مصر

يستعد الأهلى لمواجهة سموحة فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021- 2022.

بيراميدز ينتظر الفائز من الاهلى وسموحة

وينتظر فريق بيراميدز الفائز من هذه المباراة، بعدما حقق الفوز فى نفس الدور أمام الزمالك بركلات الترجيح فى اللقاء الذى أقيم على استاد القاهرة الدولى.

الأهلى البطل التاريخى لكأس مصر ويعد الأهلى صاحب الرقم القياسى فى التتويج بالبطولة برصيد 37 مرة وبفارق 9 بطولات عن الزمالك صاحب المركز الثانى فى عدد مرات التتويج.